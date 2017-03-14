青岛双星参股基金拟以9550亿韩元收购锦湖轮胎42%股权

路透上海3月14日 - 中国轮胎大厂青岛双星股份有限公司(000599.SZ)周一晚公告称，其参与投资的并购基金--星微基金控股子公司青岛星微国际投资公司拟以9,549.8亿韩元（约折57亿元人民币），收购韩国锦湖轮胎(073240.KS)42.01%股权。

公告显示，星微国际已与韩国产业银行（Korea Development Bank）等锦湖轮胎的股东签约，收购锦湖轮胎6,636.88万股股份。按此计算，锦湖轮胎的每股收购价为14,389韩元，较其周一收盘价8,770韩元溢价64%。

公告称，股份买卖的交割需在优先购买权人不行使优先购买权且《股份买卖协议》中约定的先决条件（包括政府批准等）得到满足或者放弃后进行。

青岛双星去年11月宣布，与青岛国信资本投资有限公司、青岛国际投资有限公司等共同发起一只并购基金，并购基金总规模10亿元，其中青岛双星拟出资9亿元。

据韩国媒体报道，韩国产业银行等银行债权团2009年通过债转股方式取得锦湖轮胎42.01%股权。今年初，韩国产业银行计划将该笔股权全部出售。锦湖韩亚集团朴三求会长是否行使其享有的优先购买权将是影响锦湖轮胎出售的最大变数。

青岛双星周一收报8.8元，过去三个月累计上涨13.7%。（完）