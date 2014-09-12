“德正系”骗贷案涉及约10万吨铜铝及30万吨氧化铝--青岛港

路透北京9月12日 - 中国码头营运商青岛港周五称，6月青岛港发生的“德正系”骗贷案涉案的商品数量为约30万吨氧化铝、2万吨铜以及7-8万吨铝锭。

这是青岛港国际(6198.HK)第一次披露涉案的商品数量，此次骗贷案直接导致银行收紧融资信贷。

青岛港的一份材料称，涉案商品占青岛港每年输送量总额比例“极微”，也没有影响其他客户的金属矿石产品，然而，因案发于青岛港港交所上市同期，造成的伤害却很大。

此前7月17日，青岛港曾就“德正系”骗贷案做出回应，称“调查显示，仓单是德正系个人私刻公章后伪造的证明”。

今年6月，中国对青岛港的仓单骗贷案展开调查，问题涉及金属及矿石仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款，事件波及全球贸易商和银行。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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