青岛自贸区申请已递交国务院 面积略小于上海自贸区

西王集团称将为齐星注入流动性 尽快启动核心资产复产--报载
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透北京12月13日 -中国青岛市政府新闻办公室官方微博周五称，山东省政府向国务院呈报了《关于试点建设青岛贸易自由港区的请示》，拟申请青岛自由贸易港区。
该官方微博并显示，青岛自贸区总体规划面积26.9平方公里，与上海自贸区仅相差1.68平方公里。
青岛晚报今日则报导称，拟申请试点建设的青岛自由贸易港区以9.72平方公里的青岛保税港区为主体，涵盖整个前湾港码头作业用地及后方物流用地。
目前，青岛已启动申报创建自贸区的工作，将以货物贸易海关监管模式改革和贸易金融外汇改革为重点，以青岛经济技术开发区为投资便利化改革试点区域，以投资体制机制改革以及服务领域和制造领域扩大开放为主要试点内容，争取试办自由港的相关政策。
中国（上海）自由贸易试验区已于9月底正式挂牌。据了解，自今年8月上海自贸区获批后，目前全国有18个城市正在积极申请自贸区。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。