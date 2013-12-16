青岛自贸区申请已递交国务院 面积略小于上海自贸区

路透北京12月13日 -中国青岛市政府新闻办公室官方微博周五称，山东省政府向国务院呈报了《关于试点建设青岛贸易自由港区的请示》，拟申请青岛自由贸易港区。

该官方微博并显示，青岛自贸区总体规划面积26.9平方公里，与上海自贸区仅相差1.68平方公里。

青岛晚报今日则报导称，拟申请试点建设的青岛自由贸易港区以9.72平方公里的青岛保税港区为主体，涵盖整个前湾港码头作业用地及后方物流用地。

目前，青岛已启动申报创建自贸区的工作，将以货物贸易海关监管模式改革和贸易金融外汇改革为重点，以青岛经济技术开发区为投资便利化改革试点区域，以投资体制机制改革以及服务领域和制造领域扩大开放为主要试点内容，争取试办自由港的相关政策。

中国（上海）自由贸易试验区已于9月底正式挂牌。据了解，自今年8月上海自贸区获批后，目前全国有18个城市正在积极申请自贸区。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。