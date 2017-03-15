青岛宣布实施限购限贷政策 同时提高贷款最低首付比例

路透北京3月15日 - 继中国一二线热点城市收紧房地产调控，近期又有一批城市推出限购限贷措施，遏制房价过快上涨势头。青岛市周三宣布实施限购限贷政策，同时提高贷款最低首付比例，暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款，并自周四(16日)起实施。

刊登在青岛市国土资源和房屋管理局网站的通知称，首次和二次申请住房公积金贷款，购买新建住房的，最低首付比例由20%提高至30%；购买二手住房的，最低首付比例由30%提高至40%。

通知要求，在青岛市市区范围内，能够提供从购房申请之日起前两年内、在青岛市连续缴纳12个月及以上个人所得税纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，限购一套住房。

“对在市区范围已拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭，或无法提供从购房申请之日起前两年内、在本市连续缴纳12个月及以上个人所得税纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，暂不得购买住房。”通知称，补交、补办个人所得税纳税证明或社会保险缴纳证明的不予认可。

通知并称，经利率自律机制研究通过，在青岛市区范围内购买首套住房商业贷款最低首付比例由20%提高至30%，购买二套住房商业贷款最低首付比例由30%提高至40%。暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款。

中国今年政府工作报告提出，坚持住房的居住属性，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制；加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地。（完）

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