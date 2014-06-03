青岛港因调查案件暂停铝和铜的运出--消息

路透悉尼6月2日 - 贸易和仓储方面的消息人士周一表示，中国青岛港因调查案件暂停金属铝和铜的运出，这令提供金属融资的银行人士和贸易公司感到担忧。

由于周一是中国的公共假日，记者无法立即联系上青岛港务局置评。

“我们被告知，在调查进行期间不能运出金属，”一位贸易公司的消息人士表示。

根据青岛港网站信息，青岛是中国第三大外贸港口，全球第七大港口，与全球180多个国家的700个港口都有往来。

“银行对它们的曝险感到担心，”新加坡一位仓储业消息人士表示。

“现在人都赶往青岛，确认仓单上的金属是否真实存在，”他说。

中国的金属进口部分是用于融资目的，贸易商将金属抵押给银行，以获得条件更优惠的贷款。有些情况下，一批金属抵押给不止一家银行，这引发热钱涌入，并促使当局予以打击。

“实际存在的金属数量和应有数量之间似乎有差距，”另一名在青岛港有业务的仓储公司消息人士称。

“我们听说有8万吨铝和2万吨铜对不上，实际相差数量可能更多。可能是找不到，也可能根本就不存在--曾有过一批金属签发三套单证的情况，”该消息人士称。

去年有迹象显示，热钱涌入帮助推升人民币连创纪录高位；这促使中国政府出台规定，打击外汇投机行为。这些规定要求银行严格管理外汇贷款、以及可获得贷款的客户类型。

“港口这么大，我估计几乎所有人都有曝险，”该贸易消息人士表示。

“一旦调查结束，金属行情可能偏空。我认为许多西方银行将会出脱金属，并避免和中国贸易商打交道，”该人士并称。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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