青岛正在申请第三批自贸区 目前已有工作方案--郭树清

路透北京3月8日 - 中国山东省省长郭树清周日表示，山东青岛正在申请第三批自贸区，目前已有工作方案。

郭树清在两会间隙表示，青岛在申请第三批自贸区，将突出海洋经济等地方特色，并在申请同时进行试点，最终方案出台还待国务院批准。

年初国内媒体报导，郭树清在山东省人大会议上称，山东将建设东亚海洋合作平台，深化中韩地方经济合作示范区建设，争取青岛获准开展自贸区试点。

改革“急先锋”上海自贸区获批一年多后，2015年中国将迎来粤、闽、津在内的第二批新设自贸区。这标志着新一轮更大范围的投资领域试点和开放。

谈及山东金融发展，他表示，未来山东要进一步发展私募股权市场，将更多促进直接融资市场发展。

郭树清周六表示，关于其重返“一行三会”（央行、证监会、银监会、保监会）任职的市场传闻是误传。（完）

(发稿 李贺/倪蔚丹； 审校 黄凯)

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