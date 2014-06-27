青岛德诚骗贷案发酵 山煤国际起诉德诚等要求还款逾10亿元

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海6月27日 - 中国山煤国际能源集团股份有限公司(600546.SS)旗下全资子公司山煤煤炭进出口公司，近日起诉青岛德诚矿业公司等，要求这些被告履行还款义务，涉案金额价值逾10亿元人民币。
民营金属贸易商青岛德诚矿业正是前期青岛德诚骗贷案的主角，该公司涉嫌金属融资诈骗。德诚矿业是德正资源控股有限公司的子公司，后者总部在青岛，公司主席为新加坡人陈基鸿。
山煤国际周五公告显示，山煤进出口根据与德诚矿业的约定，在进口铝粉铝锭和电解铜或向德诚采购氧化铝后，向德诚指定的下游采购方交付货物，但采购方并未支付货款。德诚矿业及德正资源应为这些采购交易提供担保或承担连带责任，欠付款项总计约1.2亿美元和3.5亿元人民币。
公告称，进出口公司已于周三向山西省高级法院提起诉讼，被告方包括青岛德诚矿业、德正资源及相关采购方，山西高院已接收该诉讼材料。目前进出口公司已采取了财产保全措施，并与各大银行协商沟通，确保山煤国际资金链条安全稳定。
近期，山煤国际决定为山煤进出口公司向一些银行申请的授信提供担保，包括中信银行(0998.HK)(601998.SS)的10亿元授信、招商银行(600036.SS)(3968.HK)的5亿元授信，期限均为三年。
山煤国际周五午后下跌0.13元，或3.49%，报3.59元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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