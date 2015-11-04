青岛港国际称与马士基再设中国合资公司 并拟携手进军海外

路透香港11月4日 - 中国码头营运商--青岛港国际股份有限公司(6198.HK)称，该公司与丹麦航运巨擘马士基(MAERSKb.CO)在中国再设立合资公司，将合作由前湾港扩至董家口港，双方并寻求携手进军海外码头项目。

据公告，青岛港国际与马士基签订合同，将分别成立一家负责董家口港区北三突堤通用泊位项目以及一家拖轮作业的合资公司，股权比例分别为8:2及5.5:4.5。

同时，双方还将签署一份合资备忘录成立合资公司，与其他战略伙伴运营及管理意大利瓦多利古雷港（Vado Ligure Port）码头项目。

青岛港国际表示，“合资备忘录将助推本公司国际化战略的实施，提高本公司集装箱码头、散杂货码头和港作拖轮运营管理的水准并达到国际先进标准。”

该股今早收升2.93%，报3.86港元。（完）

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