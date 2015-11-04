青岛港国际称与马士基再设中国合资公司 并拟携手进军海外

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月4日 - 中国码头营运商--青岛港国际股份有限公司(6198.HK)称，该公司与丹麦航运巨擘马士基(MAERSKb.CO)在中国再设立合资公司，将合作由前湾港扩至董家口港，双方并寻求携手进军海外码头项目。
据公告，青岛港国际与马士基签订合同，将分别成立一家负责董家口港区北三突堤通用泊位项目以及一家拖轮作业的合资公司，股权比例分别为8:2及5.5:4.5。
同时，双方还将签署一份合资备忘录成立合资公司，与其他战略伙伴运营及管理意大利瓦多利古雷港（Vado Ligure Port）码头项目。
青岛港国际表示，“合资备忘录将助推本公司国际化战略的实施，提高本公司集装箱码头、散杂货码头和港作拖轮运营管理的水准并达到国际先进标准。”
该股今早收升2.93%，报3.86港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。