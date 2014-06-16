热点聚焦：青岛港口金属融资骗贷事件导火索为反腐调查

图为山东青岛大港保税仓储区内的铝锭。 REUTERS/Fayen Wong

路透香港/青岛/悉尼6月13日 - 青岛港口金属融资骗贷事件曝光，让西方银行业者坐立不安，并打击全球金属价格挫跌，它的导火索竟然是中国中央纪委对西宁市委书记毛小兵的反腐调查。

中纪委4月底表示，西宁市委书记毛小兵涉嫌严重违纪违法，正在接受组织调查。但当时未公开的信息是，毛小兵的商业伙伴--德正资源集团董事长陈基鸿也受到调查。

熟悉情况的警方消息人士表示，德正旗下德诚矿业目前是金属融资骗贷案的调查重点。

使用大宗商品作为抵押进行融资在中国是常见做法，属合法行为。但同一金属仓单重复质押、从不同银行骗取贷款则构成诈骗行为。

浏览有关青岛港的图表，请点选 r.reuters.com/hac89v

青岛港港务局上周对融资诈骗事件发起调查以来，工业金属价格一路下滑，外界也担心这可能促使西方银行业者加强对大宗商品融资的控制。

西方投资者担心，一起看似孤立的诈骗事件，可能引爆更多埋在中国“影子”金融系统中的地雷，并促使全球银行业者和贸易公司纷纷检查自己的曝险。

**政治关系**

中纪委除了在网站上刊登了一条简短声明之外，并没有披露对毛小兵调查的细节。这类政治调查涉及的范围通常很广，调查人员常常会仔细筛查被调查对象的众多商业伙伴和密友。

据与陈有生意往来的六名人士表示，这致使他首次引起中纪委的注意。

据业内消息人士称，陈基鸿自九十年代起便开始从事金属贸易，在青岛港也是个众所周知的人物。他原籍广东，后来获得新加坡公民身份。

陈基鸿通过西部矿业集团的上海上市子公司西部矿业(601168.SS)进行与毛小兵的生意往来。据2007年的IPO文件，陈基鸿在2000年至2009年期间担任西部矿业集团董事长，2004年至2009年期间担任子公司西部矿业的董事长。

据贸易公司消息人士以及银行人士称，陈在4月底便被当局拘捕，最初是因毛小兵事件而被调查，同青岛港事件并无关联。

西部矿业没有答复记者要求其置评的电话和电邮。

业内消息人士称，德诚最初还能维持正常运作，不过到5月份一些中资银行已得知陈被拘留，便开始减少对该公司的贷款，并要求偿付欠债。据一位知晓青岛港调查的银行消息人士称，到5月底之前，中资和外资银行以及贸易商纷纷检查同德诚有关的金属库存，他们发现的确存在单笔船货被用于重复质押的情形。

德诚矿业青岛办公室一名刘姓员工拒绝对警察调查置评，并且拒绝透露陈基鸿的下落。

德诚的关联公司--中骏资源未回复一系列置评请求。陈基鸿是中骏的董事。

一位自称是陈基鸿妻子的女士，通过陈基鸿在新加坡的宅电表示，已经有数周没有联系到她的丈夫，并且不知道他人在哪里。这位女士还称不知道丈夫是否已被拘留。

**调查金属仓单**

贸易消息人士称，德诚矿业过去十年一直进口铝和氧化铝用于融资，近年来将铜纳入进口范围。

当船货到达中国保税仓库时，仓库方面一般会开立收到库存的金属仓单。企业随后可以利用金属仓单从银行获得短期融资，金属则作为抵押品。

这在中国已经成为获取融资的流行做法，经常可以避开当地较高的借款利率和其他信贷限制，并且属合法行为。筹集到的短期资金可以投资于房地产等其他市场，也可以通过常规或影子银行系统再次放贷。

两位警方消息人士表示，当局正在调查德诚是否利用同批船货的金属仓单进行重复质押以骗取贷款。

当局尚未公布牵涉融资诈骗调查的金属数量，不过熟悉情况的消息人士称，涉案金属有约20,000吨铜、近100,000吨铝锭和约200,000吨氧化铝。以当前价格计算，这些金属价值约为3.9亿美元。

中国工商银行(601398.SS) (1398.HK) 青岛分支机构一位不愿透露姓名的官员表示，受该案件影响，十余家中资银行的代表6月6日在青岛与当地政府官员举行了会议。

“我们不是唯一一个有很大曝险的银行。与会的其他银行有不少都表示，德诚在他们那里有数亿未偿贷款，”这位官员表示。他没有与会，但称他的团队成员参加了这次会议。

两名消息人士指出，当地几家银行在那场会议上决定，不会起诉德诚，也不会冻结德诚资产。

“德诚有很多实货资产，所以现在的想法是这些资产可以卖掉，德诚可以还掉一些债，”一名熟悉情况的业内消息人士称。

如果证实有骗贷行为，如何解决各方争夺对德诚资产索取权的问题，目前仍不明朗。

外资银行还在设法评估可能的曝险，目前为止没有什么表示。花旗集团 (C.N)、南非标准银行(SBKJ.J)、渣打银行(STAN.L)都是在青岛港代理客户从事铜融资的主要银行。

渣打表示，正在检查在中国对少数几家企业的金属融资业务。花旗表示，如果客户受到影响，将与相关当局、仓储业者及客户密切合作。南非标准银行表示，正在调查青岛港的潜在违规情况，但无法确定可能的具体损失数字。

“所有利害关系者，包括受到影响的外资仓库、银行及贸易商代表，上周开了一次会议，以掌握整个情况，”其中一位外资银行消息人士称。“我们还在评估我们的曝险，因为我们不知道是不是有伪造仓单。”

前述工行青岛分行的官员表示，德诚从4月之后已有贷款违约，德诚在青岛港与金属融资无关的境内业务方面积欠工行的债务超过1亿元人民币(1,600万美元)。目前无法取得工行总部的评论。

在多家企业寻求法院下令扣押金属后，青岛港口已经关闭大港保税金属仓储区，暂停金属交割。(完)

(编译 杜明霞/孙茉莉/蔡美珍；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。