青岛港口金属融资欺诈事件料加速融资贸易去杠杆--行业高层

路透北京6月12日 （作者 李文科） - 针对本月初中国青岛港港口金属融资欺诈事件的调查，中国地质矿业(香港)有色金属部总经理薛宝庆表示，该事件对有色金属的融资贸易影响深远，料推动大宗商品融资的去杠杆进程，但对铜市则更多是短期和心理层面的影响，中长期没有任何影响。

浸润金属行业几十年的薛宝庆接受路透专访时指出，短期来看，拥有金属仓单的贸易商和银行的变现需求增加，可能增加铜现货供应，利空铜价，更将推动延续近十年的有色金属融资贸易加速收缩。

“现在要说（有色金属）融资贸易将就此终结还不好说，但从今后进口数据上估计可以看到铜进口量会有减少，因为其中一部分融资需求减少了。”他称。

青岛港口金属融资欺诈事件引发的恐慌正在蔓延，业界担心融资欺诈问题不仅仅存在于青岛港发生问题的仓单，可能其他港口也会存在，这一事件的影响范围和深度可能将大为扩展。

但薛宝庆认为，占中国进口铜库存八成以上的上海港保税区的金融监管和金融环境良好，保税区有色金属仓单造假的可能性几乎没有。

他认为，仓单问题的实质是仓库问题，可能是仓库与融资商勾结，或者是仓库的监管力度不足。不过，仓单造假对基本面没有影响，但对铜价的偏空影响会持续一段时间。

与此同时，银行将收紧融资信贷、彻查现有融资信贷的抵押品，亦将导致流通领域的融资贸易量减少，可能令国内外铜比价上升。

“铜贸易逐步恢复到正常，贸易融资量大的时候铜比价在7-7.1左右，今后比价可能上升到7.2以上，更反应基本面的状况，更正常。”薛宝庆称。

路透援引两位直接知悉案件的警方消息人士说，青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业展开调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。

**铜价短期跌向6,500美元**

就行业而言，青岛港的金属融资违规调查事件对铜市的影响更多是短期和心理层面的，目前这项调查行动已经对铜价形成打压，因市场担心类似的融资欺诈在其他港口或者其他商品融资中也会存在。

国内外铜价在青岛港融资欺诈事件后均出现明显下跌。沪铜主力合约 SCFcv1 5月底以来一度跌至近一个月低点，下挫4%，伦铜 CMCU3 同期下跌近5%至一个月低点。

不过，薛宝庆认为，考虑到中国经济增速下滑仍在政府容忍范围之内，而社会稳定是政府的重要考量，因此中国房地产中期不会出现问题，铜消费也会保持个位数增长，中国铜消费量全年仍在1,000万吨以上。

“中国铜消费仍会维持4-5%的增速水平，城镇化、房地产尤其是自住房都为铜需求提供支撑。”他称。

不过铜价短期可能滑向每吨6,500美元，中期在6,500-7,000美元的水平左右，考虑美欧经济复苏以及中国经济增速仍在合理区间，铜价降至6,500美元以下的可能性并不高。

“铜价短期走区间，6,500-7,000美元，中期看上。”他称。（完）

(审校 曾祥进)

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