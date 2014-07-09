青岛融资案使摩科瑞价值4400万美元氧化铝被冻结--消息

路透香港7月9日 - 据四位直接了解情况的银行消息人士称，瑞士能源贸易商摩科瑞(Mercuria)有价值约4,400万美元的氧化铝被冻结在青岛港。中国当局正在调查青岛港一起疑似大宗商品融资诈骗案。

上述消息人士称，摩科瑞在6月发给银行的邮件中表示，青岛港一部分区域已经被封锁，只有港务当局可以进入，货物都不准出入。

发生在青岛港的融资欺诈案曝光后，一些全球性的银行和贸易商匆忙赶往青岛，以确定它们的金属是否安全。中信集团旗下中信资源(1205.HK)周二称，公司已就取回氧化铝和电解铜，在青岛海事法院向青岛港保税仓库的营运商提出诉讼。

中国当局在对民营贸易公司德诚矿业进行调查，该公司涉嫌复制仓储文件，使用同一批金属重复质押获得融资。德诚矿业尚未对调查置评。

了解情况的消息人士此前表示，调查行动冻结了约2万吨铜、近10万吨铝锭以及大约22万吨氧化铝。

消息人士称，摩科瑞在6月6日和13日向亚洲银团发出电子邮件说明情况。由于事态的敏感性，消息人士要求不具名。

消息人士向路透基点念出电邮内容。摩科瑞在邮件中称，在青岛港拥有氧化铝库存，价值约为4,400万美元。

根据贸易商和路透计算，按照现价，这相当于约13.5万吨氧化铝。

摩科瑞公关部门通过电子邮件表示，公司政策是不对进行中的法律事宜置评。

这些银行业消息人士所属的银团，曾在2013年11月向摩科瑞提供10亿美元贷款。

消息人士表示，2013年这笔贷款的再融资，料将在未来数月引起银行关注。

一位消息人士称，未来决定对大宗商品贸易公司的放贷时，青岛港的仓储丑闻将是考虑因素之一。

“如果以后的融资是由中国企业提出，青岛港的问题肯定会影响我们的决定，”一位消息人士称，“如果借款方为跨国公司，我们需要查看借款方在青岛港存放了多少大宗商品。”(完)

(编译 李春喜/朱晓军；审校 蔡美珍)

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