渣打控告德正资源董事长 追讨青岛港骗贷案损失

路透香港7月14日 - 渣打银行(STAN.L)具状控告德正资源董事长陈基鸿，德正资源是中国青岛港骗贷疑案的关键企业。在渣打之前，已有多家企业采取法律行动追讨损失。

自中国当局展开调查以来，渣打是第四家宣布已展开法律行动追回损失的企业。遭到调查的德诚矿业及关连企业涉嫌伪造青岛港仓单，重复质押骗取贷款。

渣打发言人Valerie Tay证实，渣打已对陈基鸿展开法律程序。

根据路透周一所见到的法院文件，渣打提起诉讼索赔3,560万美元，外加费用及利息。渣打上个月公布，在青岛港的大宗商品相关敞口共2.5亿美元。

其他已采取法律程序的企业包括南非标准银行、中信资源(1205.HK)、中国山煤国际能源集团(600546.SS)。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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