专访：青岛港融资丑闻爆发后 信贷紧缩成为新常态--托克

路透悉尼11月17日 - 托克(Trafigura)一高管表示，在青岛港口融资丑闻震动市场之后，中国金属行业面临信贷紧缩的局面，且这样的局面可能会持续，并引发行业整合。

全球最大的独立大宗商品贸易商之一--托克公司金属和矿产品部门负责人Simon Collins表示，6月青岛港融资丑闻爆发后，矿厂、炼厂和金属加工厂获得信贷愈发困难。

Collins在接受路透专访时表示，“该行业内许多人发现融资困难...这是新的常态，且会带来进一步的整合。”

“五大银行和股份制银行的信贷评估过程一直很严格，这带来两方面的影响：企业再次获得信贷额度的时间延长，或者信贷额度被缩减了。”

对于贷款的严格审查加剧了中国的信贷缺口，而值此之际中国经济成长放缓，且德国商业银行和巴克莱等西方银行在过去一年都剥离了大宗商品部门。

随着银行将一些流动性投向监管较少的行业，贸易商开始进入填补缺口。

“你会发现贸易商拥有很好的流动性及市场渠道，因此现金流存在问题的大环境给了他们机会。”

据汤森路透数据，托克、嘉能可(GLEN.L)与来宝集团(NOBG.SI)敲定的银团贷款量2011年到2013年增长超过一倍至逾450亿美元。

青岛港丑闻发生后，托克旗下Impala与中国最大投行中信证券的子公司签订协议，联合在华建立仓储与物流公司。

**逐渐消逝的预期**

虽然今年出现铜供应盈余的预期已经落空，但Collins预计2015年会供过于求，虽然过剩的程度比一些人预期的要少。

他称，由于废铜短缺，中国的铜精炼商已经基本都以低于产能的水平运转；而同时受到对基建的政策支撑，需求仍然相当强劲。

此外他还称，由于供应短缺，铝市场的价差波动将更加引人关注。

“我认为镍仍然有吸引力。基本题材没变，也就是原材料供应短缺，”Collins表示。

镍价今年一度飙升，但在菲律宾生产商加大出口力度后回吐了涨幅。菲律宾的供应弥补了印尼颁布铁矿石出口禁令后的缺口。(完)

(编译 田建华/朱晓军；审校 屈桂娟)

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