青岛港大港保税仓储区金属交割暂停--消息

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透青岛6月9日 - 两位消息人士称，中国青岛港大港保税仓库已被关闭，该地的金属交割暂停，目前正值当局对铜、铝和氧化铝融资欺诈进行调查。
路透记者周六在青岛港口发现，大港保税仓库大门已经上锁。该保税仓库面积约有两个足球场，主要存放铝锭。
“保税区已经封闭，不准许任何金属交割，”港口一位匿名人士表示。因未获授权接受媒体访问，这名消息人士不愿具名。
第二位人士表示，当局已下令封锁大港金属保税存储区。这名人士所属公司在青岛港的另一处保税区有铜库存。
根据路透记者实地访视，这个位于青岛港行政大楼前方的保税仓储区，由两名保安看守。(完)
(编译 张荻/蔡美珍；审校 田建华/张涛)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。