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中国财经 | 2014年 6月 9日 星期一 18:42 BJT

青岛港大港保税仓储区金属交割暂停--消息

路透青岛6月9日 - 两位消息人士称，中国青岛港大港保税仓库已被关闭，该地的金属交割暂停，目前正值当局对铜、铝和氧化铝融资欺诈进行调查。

路透记者周六在青岛港口发现，大港保税仓库大门已经上锁。该保税仓库面积约有两个足球场，主要存放铝锭。

“保税区已经封闭，不准许任何金属交割，”港口一位匿名人士表示。因未获授权接受媒体访问，这名消息人士不愿具名。

第二位人士表示，当局已下令封锁大港金属保税存储区。这名人士所属公司在青岛港的另一处保税区有铜库存。

根据路透记者实地访视，这个位于青岛港行政大楼前方的保税仓储区，由两名保安看守。(完)

(编译 张荻/蔡美珍；审校 田建华/张涛)

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