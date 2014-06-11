贸易商青岛德诚矿业遭调查 因涉嫌金属融资诈骗--消息

路透上海6月10日 - 两位直接知悉案件的警方消息人士说，青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业展开调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。

有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。

这项调查行动已影响金属价格，因担心调查可能跨大到其他港口而导致金属融资遭到遏制。

“青岛德诚矿业因为在青岛港口的融资活动而遭到调查，”一位参与调查行动的警方人士对路透说。这位人士因未获授权对媒体发言而不愿具名。

第二位警官也说，该公司是因涉嫌诈骗而遭到调查。

德诚矿业是德正资源控股有限公司的子公司。后者总部在青岛，公司主席为新加坡人陈基鸿。

之前与德诚有业务往来的贸易公司消息人士和银行业者称，4月底以来陈基鸿被中国当局拘留接受调查。尚不清楚当局是否已提出指控，或是否有其他公司或个人受到调查。

新加坡外交部拒绝就陈基鸿是否被拘留置评，但称正在密切关注形势发展。

“外交部很关注这起案件，正在为陈先生及其家人提供领事协助，”外交部发言人称。

德诚的关联公司--中骏资源未回复一系列置评请求。陈基鸿是中骏的董事。

根据德正资源网站，公司主要从事铝土矿开发、氧化铝、电解铝的投资开发，铅、锌、铜、煤及电力等资源和能源的开发、建设经营及相关产品的国内外贸易。

路透记者周五在德诚矿业青岛办公室看到，三名身穿制服的警察在大楼里花了约三个小时查看文档，后来带着一台电脑离开。

德诚矿业青岛办公室一名刘姓员工拒绝对警察调查置评，并且拒绝透露陈基鸿的下落。

一位自称是陈基鸿妻子的女士，通过陈基鸿在新加坡的宅电表示，已经有数周没有联系到她的丈夫，并且不知道他人在哪里。这位女士还称不知道丈夫是否已被拘留。(完)

(编译 李婷仪/王翔琼/杜明霞；审校 张荻/徐文焰/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。