青岛石油码头重新开放--消息

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京11月25日 -数位业内人士周一对路透表示，中国山东省青岛市的石油码头已经重新开放。受中石化输油管线爆燃事故影响，该码头关闭了三天。
但其中一位消息人士对路透表示，亚洲第二大炼油商--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)的石油贸易仍处于暂停状态。
另据新华社周一报导称，从中石化黄潍输油管线爆燃事故调查组会议上获悉，截至周一7时，事故已造成55人死亡、9人失踪，依然有136人受伤住院。
上周五(22日)凌晨3时,位于青岛经济技术开发区秦皇岛路与斋堂岛街交会处的中石化管道公司输油管线破裂，原油泄漏。上午10时30分左右，管道公司和黄岛油库在清理油污过程中，开发区海河路和斋堂岛街交会处发生爆燃，距此地约1公里外的雨水管道末端入海口处发生原油燃烧。
出现原油泄漏的管道系中国石化东黄复线。该管线1986年7月建成投产，管径711毫米，管道长248.52公里，年输油能力1,000万吨。
中国石化周日发布公告称，正积极配合青岛输油管道爆燃事故调查工作，目前公司生产经营稳定，成品油市场供应稳定。
中国石化A股周一午盘下跌2.77%至4.91元人民币；其H股下跌2.14%至6.86港元。（完）
(发稿 陈爱珠/李然; 审校 张喜良)
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