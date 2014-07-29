青岛港国际及母公司接获中信资源起诉书 9月初开审

路透香港7月29日 - 中国码头营运商--青岛港国际股份有限公司(6198.HK)称，该公司以及母公司青岛港集团接获中信资源(1205.HK)的民事起诉书，要求取回存于青岛保税仓库货物，如不能交付则须作出赔偿，案件将于9月初开审。

青岛港国际周一晚间在联交所一份声明中称，其与青岛港集团及各自的大港分公司（合称青岛港相关方）收到青岛海事法院的传票和应诉通知书，而法院已确定于9月9日上午9时30分就有关诉讼进行一审。

根据诉讼文书，原告人中信资源旗下澳大利亚资源贸易公司因青岛港相关方不向中信交付223,270吨砂状冶金级氧化铝和5,004吨电解铜，致使中信由于无法处分标的货物而遭受严重损失，因此要求法院确认中信对目前存放于大港分公司的青岛保税仓库中货物拥有合法所有权，以及判令青岛港相关方向中信交付标的货物，如不能交付，赔偿货款损失约1.08亿美元（6.65亿元人民币），并承担法律费用。

青岛港国际表示，标的货物乃以第三方货运代理青岛鸿途物流有限公司的名义储存于集团大港分公司，并已因涉嫌刑事活动而由有关公安机关扣留，而公安机关亦已向青岛鸿途进行欺诈调查。

该公司指出，其与中信并无合约关系，故管理层初步评估认为法律诉讼缺乏充分理据。

“根据本公司与青岛港集团去年订立的重组协议，若法院裁定本公司需要承担相应的法律责任，青岛港集团可以给予相应的补偿，因此不预期有关判决对本公司业务及营运造成不利影响。”公司称。

此前中国对青岛港金属融资问题展开调查，问题涉及金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款，事件波及全球贸易商和银行。

青岛港国际周二盘初报3.38港元，升0.6%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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