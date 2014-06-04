青岛港否认停止发货报导 但对融资骗贷进行调查或有其事--报载

路透北京6月4日 - 针对青岛港因调查案件暂停铝和铜运出的消息，中国证券报周三报导引述青岛港方面表示，目前运转正常，“有关消息所说港口停止发货是不正确的”；但有关集团或司法部门对融资骗贷进行专项调查或有其事。

路透周一报导引述贸易和仓储方面的消息人士称，中国青岛港因调查案件暂停金属铝和铜的运出，这令提供金属融资的银行人士和贸易公司感到担忧。

公司网站信息显示，青岛港是世界第七大港、中国第三大外贸口岸，主要从事集装箱、原油、铁矿石、煤炭、粮食等各类进出口货物的装卸、储存、中转、分拨等物流服务和国际客运服务，与全球700多个港口有贸易往来。

2013年青岛港完成货物吞吐量4.5亿吨，完成集装箱吞吐量1,552万标准箱。(完)

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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