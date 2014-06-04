青岛港否认停止发货报导 但对融资骗贷进行调查或有其事--报载

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月4日 - 针对青岛港因调查案件暂停铝和铜运出的消息，中国证券报周三报导引述青岛港方面表示，目前运转正常，“有关消息所说港口停止发货是不正确的”；但有关集团或司法部门对融资骗贷进行专项调查或有其事。
路透周一报导引述贸易和仓储方面的消息人士称，中国青岛港因调查案件暂停金属铝和铜的运出，这令提供金属融资的银行人士和贸易公司感到担忧。
公司网站信息显示，青岛港是世界第七大港、中国第三大外贸口岸，主要从事集装箱、原油、铁矿石、煤炭、粮食等各类进出口货物的装卸、储存、中转、分拨等物流服务和国际客运服务，与全球700多个港口有贸易往来。
2013年青岛港完成货物吞吐量4.5亿吨，完成集装箱吞吐量1,552万标准箱。(完)
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。