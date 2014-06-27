综述：青岛融资丑闻属个案 银行收紧后行业反因祸得福

路透北京6月27日 - 纷纷扰扰一个月的中国青岛港口融资丑闻，并未带来预期中的“击鼓传花”效应，令恐慌情绪渐渐平复，只留下银行系融资收紧的警钟仍在耳边，挤压商品贸易融资的空间，不过行业反倒因祸得福。

以铜为例，融资丑闻一出，市场普遍预测铜库存将出现转移以及集中释放，令铜价承压，但没有想到的是，铜价在融资丑闻发生至今反走出了V字型走势。

数位融资操作熟练的大型金属贸易商指出，融资骗贷是一种违法行为，一般需要仓库的配合才能完成，要想得手并不容易，而铜融资的操作向来成熟和规范，所以青岛融资丑闻应是“个案”。

实际上，他们已经嗅到了贸易融资空间压缩后的新商机并布局其中，毕竟中国有色金属的下游消费并不差，且比较稳定，而融资收紧直接导致进口效率降低，推升国内铜现货价格。

自2012年底的钢贸信贷危机以来，银行系就已经开始收紧贸易信贷，青岛港融资丑闻无疑是起到了推波助澜的作用。而本轮银行系收紧融资监管的政策，在压缩融资规模的同时，还直接妨碍了库存集中释放的速度，反而让中国铜现货仅在短线贴水后随即逆转成升水。

“最近连续一两周，铜进出口贸易持平或者有利润，这让还能开到信用证的这些人收益更高了，不仅享受了息差，还能有一些贸易盈利。”中信期货副总经理兼首席分析师景川指出。

中国地质矿业（香港）有色金属部总经理薛宝庆之前就表示，这一事件将驱动商品融资去杠杆，但也会让中国的铜贸易出现更多的正套（铜进口中国有利润）机会。

数据显示，受青岛融资丑闻打压，中国沪铜主力合约SCFcv1仅花了两周时间就自三个月高点下跌4%，但随后强势反弹，收复失地后并向50,000元大关发起冲击，截止本周五的涨幅达5.7%。

**融资信贷“适度”收紧**

青岛融资丑闻对市场的心理影响已经淡化，银行的反应至关重要，将决定市场的走向。市场人士指出，相比融资丑闻前，国内外银行并没有叫停融资业务，只是“适度”收紧。

国内银行对信用证的开具已经适度收紧，降低信用证开具的杠杆，部分增加货物物流的监管，并严格以授信额度定融资额度，上述措施并令融资货物报关进口周期延长至15-20天左右，之前则为3-4天。而部分境外银行对仓单信用证贴现降低了兴趣。

“现在的贸易信用证必须有授信额度，而且不能放大系数，保证金的比例一般是20%，银行还要进行船情调查和货物监管。”国内一大型银行华东分行国际部人士称。

其实，现在要完整评估青岛融资丑闻的影响可能为时尚早，因为国内外银行在谨慎收紧贸易融资的过程中还在评估融资风险。

此外，截至目前并没有出现其他融资欺诈和重复抵押的案例，这或许让银行有动力随后松绑贸易融资的门槛。

“关键也看国外银行的反应，如果他们从此不做表外库存货押，那影响很大，...渣打部分分行已暂时不接受新业务，但不是每家都这么反应，所以还要看一段时间。”上述贸易商人士指出。

**行业影响偏积极**

行业人士表示，青岛融资丑闻事件对于行业的影响甚至偏向积极，一方面促使商品回归基本面，另一方面也让之前愈演愈烈的商品融资乱象得以澄清。

短期内，铜贸易将倾向于依靠真实贸易进口，融资收益降至次位。考虑到中国是铜短缺国家，进口铜以满足国内消费是必然，贸易融资去杠杆的过程也会催生更多的正套机会。

一位大型外资商品贸易商明确表示，对青岛融资丑闻的市场影响“乐观其成”，理由是尽管青岛融资丑闻令信贷形势适度恶化，但却让金属贸易的融资乱象开始澄清，也促使商品回归基本面。

“布头寸更有把握了，对市场看得更清楚，...我乐观其成。”上述贸易商人士称。

中投天琪期货上海营业部总经理阎勇刚指出，对于金属而言，正常的贸易和融资贸易都不会变的，只是监管严格一些，“空转部分会减少”。

“中国进口铜是必然的，而只要境内外仍有利差和汇差，铜融资不会消亡。”景川称。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国上海期货交易所本周铜库存增加3,446吨。中国5月精炼铜进口282,969吨,同比上升21.89%--海关

--中国山煤国际能源集团股份有限公司(600546.SS)旗下全资子公司山煤煤炭进出口公司，近日起诉青岛德诚矿业公司等，要求这些被告履行还款义务，涉案金额价值逾10亿元人民币。

--中国大连商品交易所周五称，夜盘交易已经获得证监会批准，将自下周五（7月4日）开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易。

--香港政府统计处周四数据显示，5月份香港净流入中国的黄金量按月减21.5%，为连续第三个月录得下滑，跌幅与上一个月相若。

--上海黄金交易所理事长许罗德周三表示，就计划在自由贸易区新设黄金国际板一事，外资银行已经表达了浓厚的参与兴趣。

--中国郑州商品交易所日前公布修订后的“期货交易风险控制管理办法”，主要内容涉及涨跌停板制度以及相关的交易保证金标准，此外在限仓制度上也有较大调整，对期货公司会员不再限仓。

--新华OGP周二称，中国5月末商业原油库存环比增长4%，5月末成品油库存环比下降5.5%。（完）

(审校 张喜良)

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