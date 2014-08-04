焦点：青岛港口融资问题遭调查后 镍库存创下新高

路透伦敦/香港8月1日 - 继青岛港口的融资欺诈事件遭调查后，隐藏存货流出中国，令镍库存触及纪录高点。这表明镍供给非常充足，尽管主要出口大国印尼暂停出口。

在印尼1月禁止未经加工的镍矿出口后，投资者曾押注供给会短缺，这带动镍价自年初一路猛涨，到5月峰值时价格大涨了56%。

不过在历经多年的过度生产和供给过剩后，精炼镍的遗留库存要远超过一些人的预估，而现在这些库存正出现在伦敦金属交易所(LME)仓库中。

库存的增加已令指标镍价CMNI3承压，自5月触及27个月高点每吨21,625美元以来下挫了15%。分析师称，若库存继续增加，镍价还要下跌。

“目前(库存)正处在纪录新高水平，说明印尼因素导致市场从严重过剩到严重短缺的转变仍在酝酿之中，尚未完成转变，”法国巴黎银行驻伦敦的分析师Stephen Briggs说。

LME注册仓库中镍库存MNISTX-TOTAL在周五创出317,628吨的纪录新高，仅过去两个月里就增长了12%，今年以来更是翻了一倍有余。

近期的部分增幅源于中国港口青岛爆出的大宗商品融资欺诈案，这一案件让银行在向此类交易提供贷款时更加谨慎。

“保税仓库中有相当多的镍被用于融资...现在为金属融资开立信用证极其困难，”花旗驻上海的分析师Ivan Szpakowski说。

LME镍库存/价格图表： link.reuters.com/xyv36t

中国有关部门于6月初对德诚矿业及其有关公司展开调查，追查是否存在复制仓单，利用同一批金属船货多次融资的问题。

**解除镍融资交易**

目前并没有中国保税仓库中镍库存情况的可靠数据，不过麦格理的分析师Vivienne Lloyd估计，截止6月的库存在5万吨左右。

“如果没有人愿意再给你另外开立信用证把这些库存展期，你就得处理掉这些金属，”Lloyd称。“而如果没人想买保税仓库中的镍，你的下一个选择就是LME。”

解除镍融资交易的活动在中国6月的贸易数据中已经有所体现，数据显示当月精炼镍与镍合金出口量同比飙升170%达到18,065吨。

LME近期许多新增库存都在亚洲，其中韩国光阳仓库流入量在过去两周内暴增九倍，达到5,586吨。

行业消息人士称，中国需求低迷也是导致库存激增的原因之一。

一家位于上海的中国大型贸易公司高管表示，自6月以来的季节性需求低迷已令不锈钢生产商减少采购保税仓库中的镍。不锈钢厂商是中国需求最大的终端用户。

“保税仓库里的许多库存将离开中国，”这位高管表示，但其拒绝做出具体预估。

他补充称，西方精炼镍生产商可能因中国买家购买规模减少，而寻找其他目的地，其中包括LME仓库。

分析师称，印尼暂停供应之后，精炼镍市场尚未显现供应短缺迹象，但迟早会感受到该因素的影响。

“短缺已经浮现，但尚未影响到整个价值链。目前还只限于镍矿阶段，”Lloyd表示。

她补充道，镍矿价格上涨料促使中国镍生铁厂商本月开始关门，这最终将导致精炼镍供应紧俏。

全球最大的镍生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍业(GMKN.MM)预计年底时将开始出现短缺状况。

“预计从第四季开始市场将转为供应短缺，这应导致LME镍库存下降，”诺里尔斯克镍业在一份电邮评论中表示。(完)

(编译 孙茉莉/郑茵/徐文焰/李爽 审校 张涛)

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