青岛港及其母公司接获理资堂起诉书 要求返回被扣物资或赔偿

路透上海8月16日 - 中国码头营运商--青岛港国际股份有限公司(6198.HK)周五晚间公告称，理资堂（上海）物流公司已向青岛海事法院提交两份诉状，要求青岛鸿途物流、青岛港及其母公司等交付被扣押的铝锭及氧化铝资产，或以市价赔偿相应货物。这两起民事案件将于10月底审理。

理资堂物流作为原告声称，青岛鸿途及青岛港相关方拒绝向其交付8,085.189吨铝锭和11万2,731吨氧化铝，致使公司合法权益受损，这两项标的物市场价值分别约为1.2亿元人民币和3,889.22万美元。

青岛港公告称，这两项货物是以第三方货运代理青岛鸿途的名义储存于青岛港集团大港分公司，而青岛鸿途代理的存放在青岛港区的货物已因涉嫌刑事活动而被公关机关扣留，公安机关已向青岛鸿途进行欺诈调查。

公告指出，基于公司与理资堂物流并无合约关系，公司管理层初步评估认为上述法律诉讼缺乏充分依据，公司将积极抗辩。另外，基于去年11月公司与母公司签定的重组协议安排，若法院裁定公司需承担相应法律承任，青岛港集团可给予相应补偿。

公告还提到，在荷兰银行诉中信澳大利亚资源因申请诉前财产保全损害责任纠纷一案中，青岛港及其母公司将作为第三人参加诉讼。公司董事会并不预期该起诉讼会对公司业务及营运造成不利影响。

7月底，青岛港公告称，该公司以及青岛港集团接获中信资源(1205.HK)的民事起诉书，要求取回存于青岛保税仓库货物，如不能交付则须作出赔偿，案件将于9月初开审。

此前中国对青岛港金属融资问题展开调查，问题涉及金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款，事件波及全球贸易商和银行。

青岛港周五收报3.38港元，涨2.74%。（完）

欲了解详情，可点选香港联交所网站 here

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。