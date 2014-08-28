（重发）青岛港事件引发更多民事诉讼 中信资源子公司再遭索偿

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路透香港8月28日 - 中国对青岛港金属融资问题调查至今未有进展，但事件已引发更多民事诉讼，其中，中国中信集团旗下中信资源(1205.HK)的澳洲子公司再遭索偿。

山西山煤国际(600546.SS)周三公告称，其子公司山煤煤炭进出口有限公司向中信资源澳洲子公司CACT（CITIC Australia Commodity Trading Pty Limited）提起民事诉讼并要求返约8,976万美元货款连利息及费用，因对方未按合同约定交付于青岛港保税仓库的货物，而青岛德诚作为合同保证人被列为第二被告。案件已于周二（26日）获山西省高级人民法院受理。

中信资源周四在联交所一份声明中称，CACT获悉山煤国际的公告内容及山煤进出口已从法院获得资产保护令，查封CACT存放在青岛港保税仓库一定数量的氧化铝和电解铜。

但中信资源指出，CACT尚未接获索偿。公司并称，“CACT认为其已履行与山煤进出口签订的销售合同项下的所有责任，索偿并没有法律依据。因此，CACT拟在索偿依法有效地送达CACT后作出抗辩。”

8月中，中国码头营运商青岛港国际(6198.HK)的公告披露，荷兰银行新加坡分行对CACT提出法律诉讼，声称CACT对荷兰银行享有质权的货物所采取的保全措施错误，因此要求青岛海事法院判令CACT赔偿荷兰银行的损失100万元人民币，以及CACT撤销对涉案货物的资产保护令。

有关货物以第三方货运代理青岛鸿途物流的名义储存于青岛保税仓库，而公安机关已向鸿途物流进行欺诈调查，CACT以货主身份7月向青岛港国际提出起诉，并要求法院确认CACT对该等货物拥有合法所有权，案件将于9月9日进行一审。

而青岛港国际8月中亦被理资堂（上海）物流公司提出起诉。理资堂已向青岛海事法院提交两份诉状，要求青岛鸿途物流、青岛港及其母公司等交付被扣押的铝锭及氧化铝资产，或以市价赔偿相应货物。这两起民事案件将于10月底审理。

今年6月，中国对青岛港金属融资问题展开调查，问题涉及金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款，事件波及全球贸易商和银行。（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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