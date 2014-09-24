青岛放松首套房贷认定标准 加快商品房预售监管资金拨付速度

路透北京9月24日 - 中国山东省青岛市正式发文明确放松首套房贷认定标准。青岛国土资源和房屋管理局日前下发文件称，出售唯一住房又新购住房的居民家庭偿清原购房贷款后，再次申请住房贷款的，按首套房贷认定；同时对居民家庭购买首套住房在首付款比例、贷款利率等方面给予优惠。

该局网站刊登文件全文并称，加快商品房预售监管资金审批和拨付速度，对非重点监管资金即报即批，做到随时申请，随时拨付。

“分类调节预售监管资金拨付力度，综合考虑企业信誉和开发资质等级情况，将重点监管资金拨付比例上调5-20%。”文件称。

青岛并要求，各商业银行要增加住房开发贷款供应，并向商业银行总行积极争取开发贷款额度；进一步提高开发贷款授信审批效率，对达到授信条件的开发贷款，要及时发放。

同时，对开发企业申报的商品房预售价格实行弹性调节，套型面积在90平方米以上的商品住房不再进行预售价格管理。

青岛市目标在2014-2016年间，保障性住房建筹总量不低于3.5万套，其中建筹公共租赁住房不少于3万套，保障性住房供应总量不低于3万套；同时在2017年以前基本完成10.2万户改造任务。

路透上周根据国家统计局公布数据测算，中国8月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升0.5%，涨幅连续第八个月缩窄，且为2013年以来最低；环比下跌1.1%，连续第四个月下跌且跌幅较上月进一步扩大。

而在四大行等可能放松首套房认定标准等房贷政策松绑传言后，中国证券报周三引述工商银行(601398.SS)回应称，该行正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接，不断完善相应的金融服务。（完）

欲览文件全文，请点击青岛市国土资源和房屋管理局网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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