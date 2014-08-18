青岛中韩贸易合作区启动 一期启动面积3.76平方公里--报载

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京8月18日 - 中国《人民日报》周一报导称，青岛中韩贸易合作区在黄岛新区正式启动，这是青岛市加快打造中韩扩大合作交流的桥头堡和模范区的积极举措。
报导称，黄岛新区作为中韩创新产业园的启动区，一期启动面积3.76平方公里。
根据规划，青岛中韩贸易合作区重点突出五大功能定位：一是突出以贸易便利化为中心的中韩创新合作，重点在AEO（经认证经营者）互认、金融合作、服务贸易、知识产权保护等领域开展先行先试。二是突出健康产业和蓝色海洋经济发展，着力打造中韩新产业集聚区。
三是突出人员往来自由化和便利化，力争在会议、会展、商务及旅行便利、离区免税、货币互换、自驾旅游等政策上争取先行先试。四是突出以中韩优秀文化为重心的中韩人文交流，积极探索开展与韩国在影视、动漫、创意设计、会展等文化领域的合作。五是突出以绿色智慧生活为特色的中韩生态化示范城。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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