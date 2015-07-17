青岛试点韩国银行机构向境内企业发放跨境人民币贷款--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月17日 - 中国金融时报周五报导，中国央行同意青岛试点开展韩国银行机构对青岛财富管理改革试验区内企业发放跨境人民币贷款业务。目前，央行青岛市中心支行已制定有关业务试点管理办法，正在推进实施。
青岛成为全国首个也是唯一一个允许境内企业从韩国银行机构借入人民币资金的试点地区，获批范围覆盖财富管理改革试验区全域，受益企业范围更大。
报导称，目前韩国离岸人民币存量超过1,200亿元，资金量可满足贷款需求，离岸人民币贷款利率平均低于境内基准利率近2个百分点。此次青岛获批跨境人民币贷款试点，为本地企业借用境外低成本人民币资金打开了政策通道。
“预计此次试点全面推出后，可有效降低企业融资成本，促进青岛市对韩贸易投资便利化。”报导称。
跨境人民币贷款业务是指境内企业可从境外银行机构借入人民币资金用于境内生产经营。按照现行政策规定，中资企业借用外债需单独申请外债指标，因而很难获得境外融资。（完）
(发稿 王蕾；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。