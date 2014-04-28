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时事要闻 | 2014年 4月 28日 星期一 09:37 BJT

青海西宁市委书记毛小兵接受调查

路透北京4月26日 - 中共中央纪委监察部网站通报称，青海省委常委、西宁市委书记毛小兵涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。

《环球时报》称，毛小兵是今年以来第八位被查的省部级高官。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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