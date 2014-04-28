青海西宁市委书记毛小兵接受调查

法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透北京4月26日 - 中共中央纪委监察部网站通报称，青海省委常委、西宁市委书记毛小兵涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。
《环球时报》称，毛小兵是今年以来第八位被查的省部级高官。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。