清华系再启大额融资 启迪桑德拟定增筹资至多95亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月28日 - 在同方国芯(002049.SZ)去年11月宣布定增筹资至多800亿元人民币后，清华控股旗下另一家上市公司启迪桑德环境资源股份公司(000826.SZ)周三晚间又抛出一份大额融资计划，拟定向增发筹资至多95亿元。
公告显示，启迪桑德拟向十名投资者定向增发股份，其中包括启迪投资等五家认购人为清华系旗下公司，承诺认购份额近六成；第二大股东桑德集团旗下公司认购20亿元；员工持股计划认购不超过1.5亿元；其余认购人包括嘉实基金、汇添富基金和邦信资管。本次增发价格确定为每股27.74元。
本次增发筹集的资金，将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。其中环卫一体化平台投资额达59.2亿元。
启迪桑德指出，公司致力于打造综合化市政环保平台,目前在固废、环卫领域，公司已逐步形成完善的产业链条，为积极拓展新的业务领域，寻找新的利润增长点，公司在大力拓展生活垃圾处理、环卫一体化、污泥处置、餐厨垃圾处理、家电拆解、汽车拆解等细分业务，其中环卫一体化运营和设备销售、再生资源回收利用是公司未来的发展重点。
清华控股是清华大学在整合清华产业基础上成立的国有独资公司，拥有多元化综合性科技实业孵化器、科技产业、创新服务、科技金融、创意产业、在线教育六大产业集群，旗下上市公司除同方国芯和启迪桑德外，还有同方股份(600100.SS)、诚志股份(000990.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、同方泰德(1206.HK)、紫光古汉(000590.SZ)等多家上市公司。
启迪桑德自4月初停牌，筹划增发事项，停牌前收在32.46元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。