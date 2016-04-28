清华系再启大额融资 启迪桑德拟定增筹资至多95亿元

路透上海4月28日 - 在同方国芯(002049.SZ)去年11月宣布定增筹资至多800亿元人民币后，清华控股旗下另一家上市公司启迪桑德环境资源股份公司(000826.SZ)周三晚间又抛出一份大额融资计划，拟定向增发筹资至多95亿元。

公告显示，启迪桑德拟向十名投资者定向增发股份，其中包括启迪投资等五家认购人为清华系旗下公司，承诺认购份额近六成；第二大股东桑德集团旗下公司认购20亿元；员工持股计划认购不超过1.5亿元；其余认购人包括嘉实基金、汇添富基金和邦信资管。本次增发价格确定为每股27.74元。

本次增发筹集的资金，将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。其中环卫一体化平台投资额达59.2亿元。

启迪桑德指出，公司致力于打造综合化市政环保平台,目前在固废、环卫领域，公司已逐步形成完善的产业链条，为积极拓展新的业务领域，寻找新的利润增长点，公司在大力拓展生活垃圾处理、环卫一体化、污泥处置、餐厨垃圾处理、家电拆解、汽车拆解等细分业务，其中环卫一体化运营和设备销售、再生资源回收利用是公司未来的发展重点。

清华控股是清华大学在整合清华产业基础上成立的国有独资公司，拥有多元化综合性科技实业孵化器、科技产业、创新服务、科技金融、创意产业、在线教育六大产业集群，旗下上市公司除同方国芯和启迪桑德外，还有同方股份(600100.SS)、诚志股份(000990.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、同方泰德(1206.HK)、紫光古汉(000590.SZ)等多家上市公司。

启迪桑德自4月初停牌，筹划增发事项，停牌前收在32.46元。（完）