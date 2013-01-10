清华同方斥资约14亿收购壹人壹本

路透上海1月10日 - 以计算机和多媒体等为主要产业的同方股份有限公司(600100.SS)周四公告称,拟斥资约14亿元人民币收购壹人壹本科技有限公司全部股份,从而进军平板电脑产业.

公告称,公司拟向壹人壹本股东定向增发的形式收购后者75.28%股份,每股增发价7.02元;其余股份将用现金支付,同方将向不超过10名投资者定向增发股份来筹集这部分收购款项.

壹人壹本在2012年底的资产评估值为13.68亿元,最终收购价格经交易各方协商确定,但应不超过评估值的1.1倍.壹人壹本2012年净利为5,145.48万元,其评估值代表的市盈率约26.6倍.

2010年壹人壹本与美国苹果(AAPL.O)几乎同期推出第一代平板电脑,目前已是国内第三大平板电脑提供商,位于苹果和联想集团(0992.HK)之后.壹人壹本主要提供配置安卓系统的商务平板电脑,以原笔迹数字书写为其核心技术,推出手写办公系统,在国内商业平板电脑领域中居首位.

同方公司指出,传统个人电脑(PC)产业在移动互联网的冲击下,出货量已开始同比下降,不少PC厂商纷纷转型.平板电脑是移动互联网的重要载体,公司通过此次收购,将推动公司产业结构的优化,进一步提高公司的盈利能力.

据美国调查公司Gartner预测,2012年企业平板电脑的采购量将达1,300万台,未来四年里,平板电脑在企业/商务市场里的销量将达到5,300万台.

同方股份周四早盘报7.89元,涨0.41元或5.48%.公司自去年12月27日以来一直停牌,以筹划上述收购事项.(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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