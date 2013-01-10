清华同方斥资约14亿收购壹人壹本

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透上海1月10日 - 以计算机和多媒体等为主要产业的同方股份有限公司(600100.SS)周四公告称,拟斥资约14亿元人民币收购壹人壹本科技有限公司全部股份,从而进军平板电脑产业.
公告称,公司拟向壹人壹本股东定向增发的形式收购后者75.28%股份,每股增发价7.02元;其余股份将用现金支付,同方将向不超过10名投资者定向增发股份来筹集这部分收购款项.
壹人壹本在2012年底的资产评估值为13.68亿元,最终收购价格经交易各方协商确定,但应不超过评估值的1.1倍.壹人壹本2012年净利为5,145.48万元,其评估值代表的市盈率约26.6倍.
2010年壹人壹本与美国苹果(AAPL.O)几乎同期推出第一代平板电脑,目前已是国内第三大平板电脑提供商,位于苹果和联想集团(0992.HK)之后.壹人壹本主要提供配置安卓系统的商务平板电脑,以原笔迹数字书写为其核心技术,推出手写办公系统,在国内商业平板电脑领域中居首位.
同方公司指出,传统个人电脑(PC)产业在移动互联网的冲击下,出货量已开始同比下降,不少PC厂商纷纷转型.平板电脑是移动互联网的重要载体,公司通过此次收购,将推动公司产业结构的优化,进一步提高公司的盈利能力.
据美国调查公司Gartner预测,2012年企业平板电脑的采购量将达1,300万台,未来四年里,平板电脑在企业/商务市场里的销量将达到5,300万台.
同方股份周四早盘报7.89元,涨0.41元或5.48%.公司自去年12月27日以来一直停牌,以筹划上述收购事项.(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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