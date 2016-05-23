青建国际收购新加坡住宅发展项目 涉资近36亿港元

路透香港5月23日 - 于新加坡从事物业开发业务的青建国际(1240.HK)称，收购新加坡一项住宅发展项目，涉资近36亿港元。

据周日晚间的声明，青建国际与Shunfu Ville约81%的业主就集体销售订立买卖协议，总代价为6.38亿新加坡元（约35.9亿港元），这是新加坡有史以来其中一项最大规模之集体销售。

青建国际表示，该协议须待业主向分层地契局取得售楼令后，方可作实。

Shunfu Ville为新加坡Bishan-Thomson区共有358单位之住宅发展项目，建于1980年代末，由三幢16层高住宅大楼及三幢6层高低层复式住宅组成，占地面积约408,927平方尺，地块总面面积（GFA）预计超过100万平方尺及容积率为2.8，距离玛丽蒙地铁站少于200米。

青建国际主要从事新加坡中央区以外的执行共管公寓及共管公寓的发展及销售，亦是新加坡政府机构之主承建商及私营物业开发商提供建筑服务。该公司同时是香港地基行业的主要承建商。

香港时间10:11，该股升2.12%，报2.89港元。（完）

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