秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房

路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。

刊登在该市政府网站的加强房地产市场调控意见并称，将严厉打击囤地炒地、恶意炒作、捂盘惜售、哄抬房价、变相涨价、价外加价、捆绑搭售等违规违法行为。

根据意见，实施限购政策的范围为海港区城市建成区（不含金梦海湾商务旅游度假区）、北戴河区、秦皇岛经济技术开发区西区；能够提供在本市满六个月以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地户籍居民在购房时视为本市户籍居民。

该市政府并强调，暂停受理限购对象在本市申请办理住房公积金贷款业务；对已完成土地供应的项目，限期开工，尽快形成市场有效供应。（完）

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