西王集团称将为齐星注入流动性 尽快启动核心资产复产--报载

路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。

中国证券报周四并引述王勇表示，省市县政府都支持西王集团对齐星集团重组。目前齐星集团正在走清产核资程序，预计5月能出结果。下一步，邹平县和西王集团将拿出重组方案。

他并表示，今年6月，齐星集团对西王集团的8亿元担保即可解决掉，年底双方接近38亿元的互保额度全部解决。

中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。

此前第一财经日报报导称，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿。

齐星集团主要业务为铝产品深加工、热电联产以及地产金融等。西王集团以玉米深加工(包括玉米油、淀粉及淀粉糖等)和钢材加工为主业。（完）