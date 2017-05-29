港报财经评论：QQ威尽谁接力，银行保险争龙头--信报5月29日

QQ威尽谁接力 银行保险争龙头/ 习广思

今年以来，恒指升了3,848点，连升六个月，咁样连月上升的相同情况，要数到2007年金融海啸前，当年恒指由3月升至10月份，连升8个月后始断缆，当年最主要炒作的理由是由温总导演的「港股直通车」，但最后佢老人家一句话未到时候，大家急急散水。今次升市就无话有一个好明确的本土主题，升市都系因环球经济及企业盈利复苏，资金面充裕等，所以，可能咁会襟玩啲，因复苏与盈利不会一夜之间消失啩。

众所周知，恒指今次升幅十分依赖腾讯，截至上周五，该股今年升了48.5%，为恒指贡献了1,050点升幅，相当于恒指升幅的27%，QQ仔的估值并不便宜，下半年唔易再大幅跑赢指数。

未来6个月，恒指的上升火车头应该会较为分散，金融类股份在环球利率趋升下，会是一股强大动力，无论是内险内银或本港的银行股，基本因素都有机会令其领导指数。

分析全球资金流向，下半年港股最强的动力会来自估值仍相对美股便宜，由2011至2017年间，恒指的预测市盈率在9倍至13倍间上落，现为12.66倍， 依照过去数年的轨迹，上望空间可能是几百至千余点；然而，若放长些看，恒指在2007年及2009年分别见过22倍及18倍，到2010年亦升至15倍。相比之下，标普500指数的预测市盈率已超越了2007至2009年的高位，直奔加两个标准差， 环球资金若要找相对便宜的市场，港股相信会是其中之一。

美国联储局虽然讲紧会缩资产负债表，但另一边厢欧日央行仍在积极放水，根据美银美林估算，今年央妈们仍会注入1.1万亿美元；就算美国话缩表，但行动会慢慢来，欧日央行持有的债券到期后又会把本利再投入，滚吓滚吓，就算唔加码量宽，明年资金面仍十分充裕。

美股波动指数（VIX）又跌回低位，去年中之后就算有大风大浪，股市都唔惊，好快回复平静，与海啸及欧洲危机后，一个消息即时打沉所有船（不理是大船或细船），形势唔同咗，今日股海中，好船与烂船的表现分野可以甚大，上半年出了只腾讯，下半年会是由谁领风骚，就要考考股民的眼光。

老特周游列国返家乡之际，传出白宫会换班，包括增兵应付来势汹汹的「通俄门」调查，以便原来人手可集中精神处理税务改革等重要议题。官方理由当然冠冕堂皇，但背后不少涉及人事勾心斗角，争取老特欢心过程中自有赢家与输家。

此外，老特上任百天，民望如江河之日下，若再唔补镬，共和党就大镬，明年11月的国会中期选举可否保住大多数党的优势，都有疑问。若共和党大选后失势，老特必成跛脚鸭，推行政令更加唔使慌顺利，所以，老特须嗱嗱声推动新政，他的日程是希望在8月国会休会前搞掂税改方案，未来两个月可说是他政治生涯的关键时刻，亦是美股有冇得再上的决胜时候。

老特的表现与美元的走势颇吻合，胜出大选后的蜜月期，美滙劲到爆，但随着白宫内部的通俄疑云爆发，老特最后炒咗查紧此案的联邦调查局局长科米，令人把他同当年的水门事件尼克逊画上等号，都系干预调查，老特民望低处未算低，美元随着他的民望不断沉沦。

相对之下，美股对他的民望就冇咁敏感。老特首次外访期间，已处处表现出追求美国人最大利益，去沙地签了千亿美元出售军备合约，去欧盟对住各国主人家以训斥的口吻要欧洲承担更多军费，自然系盘算减低美国的负担。今次出外行了个圈，可大吹大擂话自己为美国做了几多嘢，接下来美国优先的贸易政策应会陆续出台。能够提升民望的，他都会拚老命去搞，不妨睇吓美金有冇反应。

周一港股估计会好静，大陆一连两天放端午节假，香港周二亦扒龙舟，我哋纪念爱国诗人屈原，美国今日亦系阵亡战事纪念日假期，市场充满假日情怀。（完）

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