卡塔尔控股获10亿美元QFII额度

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
* 11月新增QFII额度24.75亿美元
* 卡塔尔控股获批10亿美元额度,为单笔最大
* 麦格理和海通资产香港获得新批额度
* 汇丰和美林获批增加QFII额度
路透上海12月11日电---据中国国家外汇管理局数据显示,11月该局新批合格境外机构投资者(QFII)额度24.75亿美元,其中新批卡塔尔控股10亿美元QFII额度,这是目前监管层允许的单个机构额度上限,也是迄今为止外管局新批的最大一笔QFII额度.
包括卡塔尔控股在内,11月共有SUVA瑞士国家工伤保险机构,麦格理银行和海通资产管理(香港)有限公司等六家机构获得新批QFII额度,共计18.5亿美元.
另外,汇丰银行、美林国际、施罗德投资管理公司等五家机构获批增加QFII额度,其中汇丰和美林分别获批增加2亿美元额度.
截至11月30日,共有165家QFII获得共计360.43亿美元的额度.其中香港金融管理局、挪威中央银行、淡马锡富敦投资有限公司和新加坡政府投资公司均获得10亿美元额度,但均为分批获得的.
此前有媒体报导称,卡塔尔控股是卡塔尔国家股权基金--卡塔尔投资局旗下全资子公司,卡塔尔投资局有意申请50亿美元QFII额度.而证监会高层此前亦表示,正考虑提高单个海外机构拥有的QFII额度上限.
中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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