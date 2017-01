科学家称动物或可成为地震“预报员”

路透伦敦3月24日(记者 Kieran Guilbert) - 科学家周二称,野生动物可以在地震发生前数周就有预感,因此在地震多发国家,用动能感应相机追踪动物活动,可能是成本较低的地震早期预警方式。

《地球物理与化学》(Physics and Chemistry of the Earth)杂志刊登的研究报告显示,2011年秘鲁7.0级强震三周前,科学家在秘鲁的亚马逊丛林区用相机观察到动物的行为方式变化。

在地震前的23天里,科学家们每天观测到动物的次数为5次或更少,而每天之前观测到的次数通常为5-15次。

研究报告作者们称,在地震发生前的7天里,有5天没有观测到动物,这在当地是非常罕见的。

他们指出,科学家们一直认为动物可以预知地震,但到目前为止主要依赖于缺乏实证的动物行为方式变化迹象。

研究报告的主要作者、英国安格利亚鲁斯金大学动物与环境生物专业讲师格朗特(Rachel Grant)称,此项研究是首次记录地震前动物活动减少的情况。

“动物可以成为预测地震的可靠工具,可以和其他监测系统一起使用。”格朗特对汤森路透基金会说,“该系统可以用于发展中国家和地震多发国家,因其成本较低且切实可行,只要有人去监测动物行为就行,不需要卫星。”

此项研究记录了地震两周前大气的变化,而这些变化会导致血液中的血清素水平升高,这会对动物和人类产生影响。

在秘鲁大地震8天前,震中附近的大气变化剧烈,与此同时动物活动则明显减少。

格朗特指出,大气变化影响到了雨林中的所有类别动物,但啮齿动物则表现得最为敏感,在地震8天前就开始渐渐看不到啮齿动物了。

研究报告的共同作者福伦德(Friedemann Freund)称:"动物对环境非常敏感,有助我们了解大地震前的细微变化。"(完)