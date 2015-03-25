科学家称动物或可成为地震“预报员”

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月24日（记者 Kieran Guilbert） - 科学家周二称，野生动物可以在地震发生前数周就有预感，因此在地震多发国家，用动能感应相机追踪动物活动，可能是成本较低的地震早期预警方式。
《地球物理与化学》（Physics and Chemistry of the Earth）杂志刊登的研究报告显示，2011年秘鲁7.0级强震三周前，科学家在秘鲁的亚马逊丛林区用相机观察到动物的行为方式变化。
在地震前的23天里，科学家们每天观测到动物的次数为5次或更少，而每天之前观测到的次数通常为5-15次。
研究报告作者们称，在地震发生前的7天里，有5天没有观测到动物，这在当地是非常罕见的。
他们指出，科学家们一直认为动物可以预知地震，但到目前为止主要依赖于缺乏实证的动物行为方式变化迹象。
研究报告的主要作者、英国安格利亚鲁斯金大学动物与环境生物专业讲师格朗特（Rachel Grant）称，此项研究是首次记录地震前动物活动减少的情况。
“动物可以成为预测地震的可靠工具，可以和其他监测系统一起使用。”格朗特对汤森路透基金会说，“该系统可以用于发展中国家和地震多发国家，因其成本较低且切实可行，只要有人去监测动物行为就行，不需要卫星。”
此项研究记录了地震两周前大气的变化，而这些变化会导致血液中的血清素水平升高，这会对动物和人类产生影响。
在秘鲁大地震8天前，震中附近的大气变化剧烈，与此同时动物活动则明显减少。
格朗特指出，大气变化影响到了雨林中的所有类别动物，但啮齿动物则表现得最为敏感，在地震8天前就开始渐渐看不到啮齿动物了。
研究报告的共同作者福伦德（Friedemann Freund）称：“动物对环境非常敏感，有助我们了解大地震前的细微变化。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。