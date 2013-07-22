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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 08:19 BJT

突发新闻：中国甘肃天水附近发生5.9级浅源地震，暂无损失与伤亡报告

路透华盛顿7月21日 - 美国地质调查局(USGS)称，中国中部周一发生强烈浅源地震。

USGS称，中国甘肃省天水市以西97英里(156公里)发生5.9级地震，震源深度为0.6英里(1公里)。最初报告的地震强度为6.0级。

暂时没有地震损失或伤亡报告。(完)
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