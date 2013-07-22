突发新闻：中国甘肃天水附近发生5.9级浅源地震，暂无损失与伤亡报告

埃及情势：埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死，伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透华盛顿7月21日 - 美国地质调查局(USGS)称，中国中部周一发生强烈浅源地震。
USGS称，中国甘肃省天水市以西97英里(156公里)发生5.9级地震，震源深度为0.6英里(1公里)。最初报告的地震强度为6.0级。
暂时没有地震损失或伤亡报告。(完)
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
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