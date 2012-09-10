云南彝良地震至少80人遇难 救援工作进展遇阻

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透云南9月8日电---中国官方媒体报导称，云南彝良县地震造成至少80人死亡，救援人员正努力进入偏远地区展开救援。
新华社报导称，彝良部分偏远贫困山区周五遭遇里氏5.6级地震袭击，随着部分交通和通讯联络不畅的地区传来新的伤亡信息，地震遇难人数可能会上升。
地震造成当地电力中断，并引发山体滑坡阻断了公路，给营救工作造成障碍。而天气预报称接下来三天有雨，更增加了营救难度。
“当地开始摇晃时，我吓坏了。摇了第一次後，又来了第二次和第三次，地在挪动，我吓坏了，”彝良县56岁的周伟萍(音译)表示。
“我们吓坏了，赶紧跑出来，”她说。
官方电视台播出的画面中，房屋墙壁倒塌，道路上满是废墟与山石。电视新闻周五曾报导死亡89人，稍後修正为“至少80人”死亡。
新华社还报导称，另有超过800人受伤。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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