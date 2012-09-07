中国云南发生5.6级地震 43人遇难

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京9月7日电---中国官方媒体报导，中国西南部地区周五发生两次5.6级地震，造成至少43人死亡，数万人被迫撤离。
美国地质调查局称，地震发生在云南省和贵州省交界地区附近，第一次地震发生于北京时间上午11时19分，第二次地震出现在大约45分钟之後。
新华社报导，约150人受伤，2万栋房屋受损。
受灾最严重的地区是接近震中的云南省彝良县。美国地质调查局表示，地震震源深度为9公里。报导称，昭通市有1人死亡。
截至下午，当地政府共疏散了超过10万人，因余震频发。贵州省没有人员死亡报导。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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