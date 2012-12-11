印尼附近海域发生7.1级地震--USGS

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透伦敦12月10日电---美国地质调查局（USGS）周一报告称，印度尼西亚塔宁巴尔群岛（Tanimbar Islands）西北236公里处在1653 GMT左右发生7.1级地震。
太平洋海啸预警中心在网站发布公告称，该中心没有针对这次地震发布海啸警报。
美国地质调查局称，地震震源深度为158公里。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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