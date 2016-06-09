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时事要闻 | 2016年 6月 9日 星期四 13:04 BJT

印尼龙目岛附近发生6.2级地震--USGS

路透新加坡6月9日 - 美国地质调查局(USGS)称，印尼龙目岛附近周四发生6.2级地震。

美国地质调查局称，震源深度29公里(18英里)，距龙目岛234公里(145英里)。

目前无伤亡或损失报告。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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