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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 12:52 BJT

印尼附近海域发生7.1级地震--USGS

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月10日 - 美国地质调查局（USGS）周一报告称，印度尼西亚塔宁巴尔群岛（Tanimbar Islands）西北236公里处在1653 GMT左右发生7.1级地震。

太平洋海啸预警中心在网站发布公告称，该中心没有针对这次地震发布海啸警报。

美国地质调查局称，地震震源深度为158公里。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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