伊朗发生5.5级地震 已有八人遇难

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透迪拜12月5日电---伊朗媒体报导称，伊朗东部地区周三发生5.5级地震，造成八人死亡、12人受伤，紧急救援队已赶赴灾区展开救援及伤员治疗工作。
法斯通讯社（Fars）称，地震袭击了南呼罗珊省（South Khorasan）Zohan地区，一些建筑物受损，民众撤离了住所，但有些村民被困在废墟下。
迈赫尔通讯社（Mehr）援引南呼罗珊省危机处理负责人Mohammad Ali Akhundi的话称，“已有八人在地震中遇难，还有一人失踪。过去几小时中，有些伤员也不幸失去了生命。”
“房屋被毁後，民众只能聚集在室外，由於天气寒冷，他们急需保暖用品，”他说道。
伊朗应急服务部门副主任Mohammad Sarvar称，救援队已抵达一些受灾地区，确定遇难的人数将会增加。
伊朗地震中心称，地震发生在当地区时间2038（1708 GMT），随後至少发生了12次余震。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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