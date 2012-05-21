意大利遭地震袭击 六人死亡多处历史建筑受损

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透意大利5月20日电---意大利北部地区周日凌晨发生强烈地震，造成至少六人死亡，数十人受伤。一些历史建筑受损，数千人来到街上避难。
美国地质调查局记录的地震规模为6.0级，发生在当地时间凌晨4:04（0204 GMT），随後出现多起余震，至少有两次余震规模达到5.1级。余震引发新的恐慌，一些原本受损的建筑也遭到进一步破坏，更多的建筑倒塌。
Bondeno镇的Lina Gardenghi称：“我活了83岁，从未遇见过这样的事。”
这是意大利三年来发生的最强烈地震，震中位於艾米利亚-罗马涅（Emilia-Romagna）地区摩德纳（Modena）附近，西部与法国以及东部与斯洛文尼亚接壤的边境地区都有震感。
一位106岁高龄的女性在床上被掉落的房屋横梁砸中而罹难。
多处古老教堂建筑和其他建筑在地震中严重受损，包括艾斯坦赛城堡（Estense Castle），令意大利在1997年地震中遭受严重损失的艺术遗产雪上加霜。14世纪的艾斯坦赛城堡是圣菲利斯苏巴纳罗（San Felice Sul Panaro）镇最重要的标志性建筑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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