6.2级地震袭击墨西哥附近海域

韩国检方寻求延长对朴槿惠贪腐丑闻的调查时间
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透墨西哥城9月25日电---墨西哥南端的巴哈半岛（Baja Peninsula）附近海域周二发生里氏6.2级地震，引发民众恐慌，但当地官员称未收到关於财产损失和人员伤亡的报告。
据美国地址调查局称，震中在墨西哥拉巴斯（La Paz）以北75公里处的加利福尼亚湾海域内。
“震感很强烈，”墨西哥南下加利福尼亚州民防官员Ivan Calderon说道。他表示，没有接到关於财产损失和人员伤亡的报告。
“迄今仅有一些关於民众恐慌的报告，没什麽严重的事故，”Calderon说。
他称，该州全部学校周三将停课，官员外出勘察有无损坏发生，其他一些公共建筑周三也将关闭并开展检查。
一般来说6级地震就能造成严重损失。美国地址调查局称，地震发生後，又发生了四起不超过4.8级的余震，全都集中於拉巴斯以北。
墨西哥巴哈半岛南部人口稀少，旅游胜地洛斯卡沃斯（Los Cabos）则位於南下加利福尼亚州首府拉巴斯南部159公里处。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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