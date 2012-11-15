墨西哥西南部发生6级地震

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透墨西哥城11月15日电---美国地质调查局表示，墨西哥西南部周四发生6级地震，但尚无损失报告。
此次地震发生于当地时间早上3时20分(0920 GMT)，震源深度为38英里(61公里)，震中位於格雷罗州Arcelia市西北10英里处，首都墨西哥城亦有震感。
一名路透记者称，首都一些市民跑出了公寓。
格雷罗州民防保护局的Alto Bogar Castillo表示：“幸好，迄今还未收到任何损失报告。”
根据墨西哥城市长办公室发布的声明，墨西哥城未有重大损失报告。
声明称：“市里一切运转正常。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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