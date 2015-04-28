联合国称尼泊尔强震或影响800万人

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会新德里4月28日 （记者 Nita Bhalla） - 联合国称，有最多800万人的生活因尼泊尔强震而受到影响，急需各种救灾物资，包括防水布、净水、肥皂与药品等。
联合国驻地协调员办公室称：“据初步估计以及最新的地震强度绘图，有39个区域的800万人受到了影响，其中有逾200万人生活在11个受灾严重地区。”
尼泊尔周六将近中午时发生里氏7.9级地震，首都加德满都许多建筑物坍塌，郊区许多泥砖结构的房屋夷为平地。地震已造成逾3,700人死亡，至少6,000人受伤。
联合国儿童基金会（UNICEF）表示，食物和清洁饮用水的供应量在减少。
加德满都谷地的一些小杂货店周一已重新开张，但大型商铺仍停业。
加油站燃油储备越来越少，汽车与卡车排队等候加油。银行仍关门，尽管自动取款机在运作，但未见银行向取款机内补充现金。
幸存者连续第三晚在空地上露营过夜，担忧余震可能导致更多房屋倒塌。痛失亲人、家园与财产的灾民遭受严重精神创伤。（完）
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