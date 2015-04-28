联合国称尼泊尔强震或影响800万人

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会新德里4月28日 （记者 Nita Bhalla） - 联合国称，有最多800万人的生活因尼泊尔强震而受到影响，急需各种救灾物资，包括防水布、净水、肥皂与药品等。

联合国驻地协调员办公室称：“据初步估计以及最新的地震强度绘图，有39个区域的800万人受到了影响，其中有逾200万人生活在11个受灾严重地区。”

尼泊尔周六将近中午时发生里氏7.9级地震，首都加德满都许多建筑物坍塌，郊区许多泥砖结构的房屋夷为平地。地震已造成逾3,700人死亡，至少6,000人受伤。

联合国儿童基金会（UNICEF）表示，食物和清洁饮用水的供应量在减少。

加德满都谷地的一些小杂货店周一已重新开张，但大型商铺仍停业。

加油站燃油储备越来越少，汽车与卡车排队等候加油。银行仍关门，尽管自动取款机在运作，但未见银行向取款机内补充现金。