中国称与印度在尼泊尔救灾过程中保持密切沟通

路透北京5月7日 - 中国外交部官员周四在专题吹风会上表示，中国和印度在尼泊尔地震的救灾过程中保持了良好沟通，淡化了有关中国与印度竞争影响力的说法。

尼泊尔地处中国和印度两个大国中间，中印两国多年来通过援助和投资拉拢尼泊尔。

在遭遇近一个世纪以来的最强烈的地震后，尼泊尔政府的赈灾工作不尽人意，官员迟迟未能露面。

印度和中国方面则迅速做出反应，双方都在数小时内承诺派遣救援人员，提供搜救犬、救灾帐篷和食品。这赢得了深陷困境的尼泊尔民众的称赞。

中国外交部亚洲司副司长黄溪连对中国记者表示，任何暗示中方试图提升影响力的说法都是不公平的。

针对在这次救援过程中中方是为了竞争影响力的问题，黄溪连称，“有关中印救援，有一些报导渲染这个问题。”中国外交部发布了上述吹风会的文字稿。

“事实上灾后第二天，我们在派出救援力量的同时就和印方开始了沟通，在这个过程中，我们同印度就如何共同帮助尼泊尔救灾保持了密切沟通。”

他还表示，中国在前方的救援力量、驻尼使馆与印度方面也保持了良好沟通。

“中国和印度是尼泊尔的两个邻国，我们都有责任帮助尼渡过难关，重建家园。”他指出。

他表示，在这方面中国将继续和印度方面保持沟通合作，共同推动国际社会帮助尼泊尔抗震救灾，重建家园。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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