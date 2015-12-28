所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透加德满都12月26日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔将给予中国赴尼泊尔旅游公民免签证费待遇，寻求重振遭4月大地震重创的本国旅游业。
今年4月，尼泊尔在旅游旺季发生地震，造成近9,000人遇难。受地震影响，数以千计的游客提早离开尼泊尔，同时还有数以千计的游客取消了赴尼泊尔的旅行计划。
地震发生后，包括中国在内的一些国家对本国公民发出赴尼泊尔旅游警告。中国是尼泊尔第二大旅游客源国。
中国领事服务网周五解除了因4·25地震发布的中国公民赴尼旅游安全提示，此前中国外长王毅在北京与来访的尼泊尔副总理兼外长塔帕举行了会谈。
“这将有助于提高（赴尼泊尔旅游的）中国游客数量，同时提振我们的经济。”尼泊尔信息及通讯技术部长Sherdhan Rai周六称。
2014年尼泊尔接待游客80万人，其中中国游客12.3万人，仅次于获免签待遇的印度的游客人数。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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