中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都12月28日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔将给予中国赴尼泊尔旅游公民免签证费待遇，寻求重振遭4月大地震重创的本国旅游业。
今年4月，尼泊尔在旅游旺季发生地震，造成近9,000人遇难。受地震影响，数以千计的游客提早离开尼泊尔，同时还有数以千计的游客取消了赴尼泊尔的旅行计划。
地震发生后，包括中国在内的一些国家对本国公民发出赴尼泊尔旅游警告。中国是尼泊尔第二大旅游客源国。
中国领事服务网周五解除了因4·25地震发布的中国公民赴尼旅游安全提示，此前中国外长王毅在北京与来访的尼泊尔副总理兼外长塔帕举行了会谈。
“这将有助于提高（赴尼泊尔旅游的）中国游客数量，同时提振我们的经济。”尼泊尔信息及通讯技术部长Sherdhan Rai周六称。
2014年尼泊尔接待游客80万人，其中中国游客12.3万人，仅次于获免签待遇的印度的游客人数。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *