震后珠峰雪崩 但部分登山者仍不想放弃

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Douglas Busvine

路透新德里4月27日 - 尼泊尔周六遭遇强震，在珠穆朗玛峰一带引发雪崩，但死里逃生的登山者Nick Cienski仍没有放弃攀登计划，以完成他在今年挑战六座8,000米以上高峰的冒险之旅。

Cienski周一通过卫星电话从珠峰大本营对路透称，雪崩造成的冲击将帐篷、人及设备卷起数百英尺高，只有他所在的登山队躲过一劫。

珠峰雪崩造成至少17人遇难，Cienski协助救援人员找到了12具遇难者的遗体，如今他则为是否继续在尼泊尔的攀登之旅而苦恼。

“我们仍在整理心情。就在24小时前，我们还在打包遇难者的遗骸，”Cienski说，四周是撤离登山者的直升机的轰鸣声。

“一方面是这样的现实……而另一方面，我们是登山者，这就是我们做的事情。”

“那么，继续攀登还有意义吗？”他说道。Cienski是一家美国户外用品公司的高层。

在雪崩中受伤的人员周日陆续撤离，但仍有逾300名试图攀登珠峰的外国登山客选择暂时留守。

纽约登山公司Altitude Junkies的探险队领队Phil Crampton周日称，还不清楚他所在的登山队是从大本营撤离还是继续。

“我觉得我们只能等待，看看会发生什么，”他从珠峰大本营通过电话对路透说。

罗马尼亚登山客Alex Gavan作为亲历者，在微博上讲述了雪崩及雪崩所造成后果的情景。他说他已经离开珠峰大本营，将协助参与地震救灾。

“目前不是登山的时候，而是帮助尼泊尔民众的时候，”他周一发帖说道。

Cienski说：“对于我个人而言，目前谈我自己的看法可能还为时尚早。如果继续（攀登）让大家都感到不舒服，也包括夏尔巴（向导）在内，那我就不想继续。”

Cienski计划在今年挑战六座高峰，分别是珠峰、洛子峰、马卡鲁峰、卓奥友峰、希夏邦马峰以及马纳斯卢峰。（完）